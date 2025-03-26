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        İnegölspor-Fethiyespor: 1-1

        STAT:İnegöl İlçeHAKEMLER: Berkay Erdemir, Erol Ernek, Esra ArıkboğİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:50
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        İnegölspor-Fethiyespor: 1-1
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        STAT:İnegöl İlçe

        HAKEMLER: Berkay Erdemir, Erol Ernek, Esra Arıkboğ

        İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Dk. 76 Hasan Alp Altınoluk), İbrahim Can Köse, Mete Sevinç (Dk. 65 Batuhan Günaldı), Ali Mert Aydın, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Sadık Arda Yılmaztürk

        FETHİYESPOR: Anıl Demir, Canberk Ömer Özdemir, Şahan Akyüz, Ömer Mert Gündüz, Serdar Ümit Deniz (Dk.90+5 Emre Özsarı) Mehmet Kaan Türkmen, Özcan Yaşar (Dk.71 Ali Ceylan), Çağan Kayra Erciyas, Berkay Can Değirmencioğlu, Muhammet Enes Erdem (Dk. 90+4 Arda Yakup Yılmaz), Berat Satır (Dk. 82 Emre Bekir)

        SARI KARTLAR: Uğur Utlu, Mustafa Emre Can (İnegölspor), Çağan Kayra Erciyas, Serdar Ümit Deniz, Şahan Akyüz (Fethiyespor)

        GOLLER: Hasan Alp Atınoluk (İnegölspor), Muhammet Enes Erdem (Fethiyespor)

        2’nci Lig Beyaz Grup 29’uncu hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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