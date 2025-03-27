Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Park halindeki 4 araca çarpan otomobildekiler, çevredekilere saldırdı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 01:39 Güncelleme: 27.03.2025 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki 4 araca çarpan otomobildekiler, çevredekilere saldırdı
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, otomobildekiler, kazaya bakanlara saldırdı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ufuk Ş. (17) yönetimindeki 16 KOF 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hükümet konağı girişinde park halindeki 06 AC 4691, 16 AUZ 481 ile Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfına ait 16 PM 444 ve 06 CTK 667 plakalı araçlara çarptı. Kazada otomobildeki yolcu Özkan T. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından otomobildeki diğer kişiler, kazaya bakanlara saldırdı. Polis, saldırganlara müdahale ederek olayı yatıştırdı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Bursa ve çevre illerde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
        Karacabey Belediye Spor - Belediye Derincespor: 1-0
        Karacabey Belediye Spor - Belediye Derincespor: 1-0
        1923 Mustafakemalpaşa Spor- Efeler 09 SFK:0-0
        1923 Mustafakemalpaşa Spor- Efeler 09 SFK:0-0
        İnegölspor-Fethiyespor: 1-1
        İnegölspor-Fethiyespor: 1-1
        Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi
        Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi
        Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası
        Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası