Park halindeki 4 araca çarpan otomobildekiler, çevredekilere saldırdı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından otomobildeki diğer kişiler, kazaya bakanlara saldırdı. Polis, saldırganlara müdahale ederek olayı yatıştırdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Ufuk Ş. (17) yönetimindeki 16 KOF 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hükümet konağı girişinde park halindeki 06 AC 4691, 16 AUZ 481 ile Kaymakamlık Sosyal Yardım Vakfına ait 16 PM 444 ve 06 CTK 667 plakalı araçlara çarptı. Kazada otomobildeki yolcu Özkan T. (16) yaralandı.

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