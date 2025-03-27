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        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü (2)

        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALIBursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:55
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        Uludağ'da otel yangını; 1 ölü (2)
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        BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Kentimizde, Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, bugün (27 Mart 2025 Perşembe) sabah saatlerinde çıkan yangına, 05.29’da birimlerimize ulaşan ihbar üzerine, İtfaiye Daire Başkanlığımız, 25 araç ve 60 personel ile 3 dakika içerisinde müdahale etmiştir. Jandarma ve AFAD birimleri ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, ilk belirlemelere göre 1 can kaybının ve 4 yaralının olduğu yangının soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yangından etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

        KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ İPTAL EDİLMİŞ

        Öte yandan yangın çıkan otelin, 'Basit Konaklama Tesisi Belgesi'nin 2 Ocak'ta iptal edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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