Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (5)

Bursa Uludağ’da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetti.

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