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        Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (6)

        SONPAYLAŞIMI OTELDENUludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında, ağır yaralanan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:30
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        Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (6)
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        SONPAYLAŞIMI OTELDEN

        Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangında, ağır yaralanan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Berkin Usta'nın yangından 4 saat önce sosyal medya hesabından oteldeki şömineyi paylaştığı görülürken, yine dün saat 19.30 sıralarında otelin hemen önünde bulunan kayak pistini paylaştığı ortaya çıktı.

        KIŞ OLİMPİYATLARINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

        Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

        'YANGININ MANGALDAN ÇIKTIĞI' İDDİASI

        Otelin kayak odasını ve kafeteryasını işleten Yahya Kemal Usta'nın yangın sırasında oğlu Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta ile birlikte otelde bulunduğu, yangının otelin verandasına yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımın, verandanın üzerindeki plastik alanı tutuşturmasıyla çıktığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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