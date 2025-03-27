Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (9)

YANANOTELİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan ve çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği otelin içindeki ilk görüntülere DHA ulaştı. Görüntülerde, otelin kayak pistinden girilen kafeteryasından itibaren, restorana ve katlara ulaşan bölgenin tamamen yandığı ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği görüldü.