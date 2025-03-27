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        Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (9)

        YANANOTELİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLERUludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan ve çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği otelin içindeki ilk görüntülere DHA ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:15
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        Uludağ'da otel yangını; 2 ölü (9)
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        YANANOTELİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

        Uludağ'da denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan ve çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği otelin içindeki ilk görüntülere DHA ulaştı. Görüntülerde, otelin kayak pistinden girilen kafeteryasından itibaren, restorana ve katlara ulaşan bölgenin tamamen yandığı ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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