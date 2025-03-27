Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (16)

‘EKİPLERİMİZ3 DAKİKADA OTELE ULAŞTI’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından Uludağ’a giderek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinin ihbar geldikten 3 dakika sonra yangına müdahale ettiğine dikkat çeken Bozbey, “Bugün Bursa olarak, Uludağ’da çok önemli bir faciayı maalesef yaşamış olduk. Saat 05.30’da tam da ezan vaktinde başlayan yangın, bir anda binayı, oteli sarıyor ve maalesef 3 insanımızı, ekiplerimiz zaten 3 dakika içerisinde bölgede oluyorlar ve o odalara ulaşıp, tek tek onları merdivenden aşağıya alıyorlar. Bu merdivenden alış sırasında, dışarı çıkardıklarında, maalesef o anda genç kardeşimizi Berkin’i, yani kayak sporunda ödül almış şampiyon olmuş kardeşimizi kaybettiğimizi o anda öğrendik ve babayı da maalesef kaybettik. Anne ile ilgili farklı söylemler var ama annenin kurtulacağına inanıyoruz” dedi.

‘OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN OTELİ MÜHÜRLEDİĞİNİ BİLİYORUZ’

Otelde 27 Ocak’ta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, özellikle yangın yönetmeliğiyle ilgili birçok eksik tespit edildiğini söyleyen Bozbey, şunları söyledi:

“2021, 2022 yılında ve 2025 yılının da 27 Ocak’ında bu otel itfaiye ekiplerimizce denetimden geçen bir otel ve en son raporunda, birçok maddede eksiklik olduğu, özellikle yangın yönetmeliğine uymayan, yangın ile ilgili konularda eksikliklerin olduğunun tespitleri de arkadaşlarımız yaptı. Geniş bir rapordur bu. Bu raporu bizler Valiliğimize, Bakanlığımıza, Alan Başkanlığımıza, Uludağ Alan Başkanlığı’na, Osmangazi Belediyesi’ne ilettik. Bakanlık tarafından otelin tekrar bu rapora göre kapanması söz konusu. Bu konuda Valiliğin karar aldığını biliyoruz, Osmangazi Belediyesi’nin mühürlediğini biliyoruz. Bu raporlara ulaşmaya çalışıyoruz. Buradaki işletmecinin, mahkemeye başvurup, yürütmeyi durdurma kararı aldığı söylemi var. Ne kadar doğru buna ulaşmaya çalışıyoruz. Neticede şunu gördük ki hem Bolu’da yangında hem burada ya da diğer topluca insanların olduğu bölgelerdeki yangınlarda eksikliklerimiz var. Biz Büyükşehir olarak, görevimizi tam anlamı ile yerine getiriyoruz. Ancak işletmecilerin de o eksiklikleri yerine bir an önce, acilen yerine getirmesi bu yangında ortaya çıkıyor. Bu konuda karar vericilerin daha etkin karar almasına ve kapatma ile ilgili bir karar verilmişse, bir daha onun açılmadan eksikliklerin tespitinin yapılarak, rapor sonucunda otelin tekrar ya da toplu alanlarda yaşayanlara bu tesisin açılıyor olması lazım. Aksi takdirde bunlarla ilgili aynı durumları yaşayabiliriz. Şunu da gördük, Bolu’daki yangında da gerçi çalışanlar yoktu, bu tür tesislerde çalışanların her birinin, mutlaka afetle ilgili, depremle ilgili, yangınla ilgili eğitim alması, sertifikalandırılması gerekiyor.”

‘BİNADA 12 KİŞİ VARDI, 9’U KENDİSİ ÇIKTI’ Uludağ Oteller Bölgesi’nde görev yapan itfaiye personelinin sayısını artırdıklarına ifade eden Bozbey, “Üzgünüz, insanlarımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ramazan ayı, bayram üstü meydana gelmesi son derece üzdü. Bir daha bunların yaşanmaması istiyoruz. Biz geçen yıl burada insan trafiği olduğunu biliyoruz. Öncelikli işlerimizden bir tanesi, Uludağ’daki itfaiye grubumuzu güçlendirmektir. Bunu hedef haline getirdik. Personel sayımızı 3 kat artırarak hizmet vermeye çalıştık. Bu sabah da arkadaşlarımız 3 dakika içinde hemen müdahale ettiler. Maalesef 12 kişi binada bulunuyordu. 9 kişi çıktı ama 3 kişi maalesef. Ailenin burada kaldığını öğrendik. Babayı da kaybettik, anne inşallah yaşayacaktır” diye konuştu. ‘MERDİVEN ÇIKIŞLARINDAKİ KAPILARI KAPATMIŞLAR’ Bozbey, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle afetle ilgili birçok şeyin dizayn edilmesini talep ediyorum. Bizler denetim görevimizi yapıyoruz. Bu yangından sonra bir kez daha denetimlere çıktık. Bunları sürdürebilir şekilde yaparsak, doğru olur. Yangın yönetmeliği belli. Tüm tesislerin yönetmeliğe uyma zorunluluğu var. Merdiven çıkışındaki kapıları farklı maksatta kullandıkları, onları kapattıkları, bunun gibi işte, özellikle tesisatlarla ilgili sorunların olduğunu, bunların birçok yerde bu sorunlarla karşılaştığını ifade etmişlerdir. Yangın yönetmeliği belli, tüm tesisler buna uymak zorundadır. Ruhsat aşamasından önce bizler bu onayı veriyoruz. Bu alınan onay, o tesisin ruhsata bağlanmasını sağlıyor. Burada 306 yatak var. Çalışanlarla birlikte 400 civarında insanın bir arada bulunduğu otel. Kış olsaydı gerçek bir faciaya dönebilirdi. İlk etapta alevler yukarıya sıçramadan önlenmiş durumda. Bu tesislerde çalışanların eğitim alması lazım. Yangının üzerine suyu mu dökecek yoksa orada bir şeyi orada ıslatıp, üstüne mi atacak. Nereden çıktığı kesinleşmedi. İlk etapta kafeteryada çıktığı söyleniyor. Kafeden çıktığına dair emareler çok fazla.”