Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otomobiliyle TIR'ın altına giren sürücü, 9 gün sonra öldü

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde otomobiliyle TIR'ın altına girerek ağır yaralanan Yavuz B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:35 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobiliyle TIR'ın altına giren sürücü, 9 gün sonra öldü
        ABONE OL

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde otomobiliyle TIR'ın altına girerek ağır yaralanan Yavuz B. (27), 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 19 Mart günü saat 10.30 sıralarında Yenişehir’in Marmaracık köyü yakınlarında meydana geldi. Yenişehir yönüne ilerleyen Yavuz B.’nin kullandığı 16 L 5604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Nurullah A. (58) yönetimindeki 43 AEJ 943 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil kamyonun altına girerken, sürücü Yavuz B. otomobilde sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yavuz B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 9 gün tedavi gören Yavuz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        İmamoğlu soruşturmasında 14 kişinin mal varlığına el koyuldu
        Yağmurlu bahar
        Yağmurlu bahar
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
        Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        RTÜK ceza yağdırdı! İki Youtube kanalına da 72 saat süre!
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        Zelenskiy: ABD şartları sürekli değiştiriyor
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        12 Dev Adam'ın FIBA 2025'teki grubu belli oldu!
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

        Benzer Haberler

        İnşaatta çöken iskeleden düşen işçinin bacağı kırıldı
        İnşaatta çöken iskeleden düşen işçinin bacağı kırıldı
        Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (16)
        Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (16)
        Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (15)
        Uludağ'da otel yangını; milli kayakçı ile babası hayatını kaybetti (15)
        Bursa Ovası'nın besleyen barajda toplu balık ölümü
        Bursa Ovası'nın besleyen barajda toplu balık ölümü
        Bursa'da Boğazköy Baraj Göleti'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlat...
        Bursa'da Boğazköy Baraj Göleti'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlat...
        GÜNCELLEME 7 - Uludağ'da otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası öldü
        GÜNCELLEME 7 - Uludağ'da otelde çıkan yangında milli kayakçı ve babası öldü