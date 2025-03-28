Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'daki yangında gözaltı sayısı 4 oldu

        BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın (25) hayatın kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 4'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'daki yangında gözaltı sayısı 4 oldu
        ABONE OL

        BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta’nın (25) hayatın kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 4’e çıktı. Otel müdürü T.D.'nin ardından yangın çıktığı gece işletmede bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı. Oteli kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

        Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, birlikte pasta ve çerez yiyip çay içti. Grubun, saat 05.00 sıralarında otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar duvarda bulunan süs bitkilerini tutuşturdu. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler 9 kişiyi tahliye ederken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta öldü, eşi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.

        OTELİ KİRALAYAN ŞİRKETİN YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı yürütmeleri için 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirdi. Otelin müdür olan T.D. dün gözaltına alındı.

        Soruşturmayı sürdüren savcılık, olay gecesi otelde görevli olan 3 çalışanı dün gece gözaltına alırken, tesisi kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Sorgulaması devam eden şüpheliler, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.

        Bu arada yangında ağır yaralanan Fikriye Usta'nın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Doktorlar Usta'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

        Öte yandan, yangında hayatını kaybeden Yahya Usta ile oğul Berkin Usta, öğle namazının ardından Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi

        Benzer Haberler

        Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
        Otoyol jandarması Ramazan Bayramı öncesi görev başında
        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları umut olacak
        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları umut olacak
        Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı
        Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı
        Beyin ölümü gerçekleşen Yavuz'un organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen Yavuz'un organları umut oldu
        Yaşam mücadelesini kaybeden Yavuz'un organları umut oldu
        Yaşam mücadelesini kaybeden Yavuz'un organları umut oldu
        Otomobilin alev topuna döndüğü anlar kamerada; yangın ormana da sıçradı
        Otomobilin alev topuna döndüğü anlar kamerada; yangın ormana da sıçradı