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        Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı; 6 yaralı

        BURSA,'da, kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 22:43 Güncelleme: 28.03.2025 - 22:45
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        Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı; 6 yaralı
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        BURSA,'da, kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Alaa Kasaab yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut C., Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mesut C. ile Metin K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab ise ifadesi için emniyete götürüldü. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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