Otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ağır yaralanan Mesut Cambaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Alaa Kasaab'ın kontrolünü yitirdiği 34 RB 2568 plakalı otomobil, otobüs durağına çarptı. Bu sırada otobüs durağında bekleyen Mesut Cambaz, Metin K., Melike R., Miyeser R., Yılmaz Ö. ve Mevlüt Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Mesut Cambaz, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, bu sabah hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Alaa Kasaab'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.