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        Ramazan Bayramı'nda denizlerin güvenliği Sahil Güvenlik ekiplerine emanet

        RAMAZAN Bayramı öncesi polis ve jandarma trafik denetimlerini artırırken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizlerde önlem aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:29
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        Ramazan Bayramı'nda denizlerin güvenliği Sahil Güvenlik ekiplerine emanet
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        RAMAZAN Bayramı öncesi polis ve jandarma trafik denetimlerini artırırken, Sahil Güvenlik ekipleri de denizlerde önlem aldı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, bayram süresince denetimlerini aralıksız sürdürecek.

        Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi için tedbirlerini aldı. Güney Marmara Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, denizde can ve mal emniyetinin sağlanması için Ramazan Bayramı süresince 10 sahil güvenlik botu, 10 kara aracı, 1 dalış timi ve 68 sahil güvenlik personeli ile 7/24 teyakkuz halinde olacak. 9 günlük bayram tatili nedeniyle, özellikle kıyı şeritlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görevlendirilen personel, kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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