Bursa'da, elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kül oldu

Yangın, saat 23.30 sıralarında kırsal Kırıntı Mahallesinde bulunan bir evde, iddiaya göre, elektrik kontağından çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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