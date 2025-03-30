Bursa'da, elektrik kontağından çıkan yangında bir ev kül oldu
BURSA'nın İznik ilçesinde, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
BURSA’nın İznik ilçesinde, bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında kırsal Kırıntı Mahallesinde bulunan bir evde, iddiaya göre, elektrik kontağından çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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