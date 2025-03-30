MHP'li Büyükataman: CHP, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk batağına saplanmış durumdadır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Soruşturmaya konu olan vurgunun 560 milyar olduğu iddia edilmektedir. Bu rakamlara göre CHP, Cumhuriyet tarihimizin neredeyse en büyük yolsuzluk batağına saplanmış durumdadır” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programa, Büyükataman'ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İl Başkanı Muhammet Tekin, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Bayramlaşma öncesinde yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmet Büyükataman, “İstanbul Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlükler, diploma sahtekarlığı ve yolsuzluklar çarşaf çarşaf ortaya dökülmüştür. Savcılık soruşturmasına göre CHP’li Belediye Başkanının başını çektiği bir suç şebekesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve CHP’li ilçe belediyelere çöreklendiği anlaşılmaktadır. Soruşturmaya konu olan vurgunun 560 milyar olduğu iddia edilmektedir. Bu rakamlara göre, CHP, Cumhuriyet tarihimizin neredeyse en büyük yolsuzluk batağına saplanmış durumdadır. CHP’li belediyelerin şaibeli para akışlarının bir ucu da terör örgütünün yurt dışındaki yöneticilerine çıkmaktadır” diye konuştu.

'SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEK İÇİN KORSAN ADALET ARAYIŞINA GİRİŞTİLER’ Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör ve yolsuzluk sarmalında olduğunu söyleyen Büyükataman, “CHP, bir terör ve yolsuzluk sarmalındadır. Özgür Özel ve şürekası, hiç utanmadan sanki Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklanmış gibi bir algı operasyonuna girişmiş, komedi filmlerini aratmayan tek adaylı bir ön seçim tiyatrosu sahnelemiştir. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için değil, içine saplandığı yolsuzluk ve terör batağından dolayı tutuklanmıştır. Bu gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanının sorumsuzca yaptığı sokak çağrısı, doğrudan ülkemizin iç barışını ve birliğini hedef almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, suçlarını örtbas etmek için korsan bir adalet arayışına girişmiştir” dedi. 'BALTALI VE ASİTLİ SALDIRILARIN SUÇLUSU CHP GENEL BAŞKANIDIR’ Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu ifade eden İsmet Büyükataman, “Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hiç kimse yargılanamaz değildir. Türk Devleti algılara yenilmeyecek, hırsızın arsızlaşmasına müsaade etmeyecektir. Sokaklarda maskeli provokatörlerin kahraman Türk polisine yönelik gerçekleştirdiği baltalı ve asitli saldırıların birinci derece suçlusu, Ekrem İmamoğlu’na oturduğu koltuğun diyetini ödemek uğruna kontrolü kaybeden CHP Genel Başkanıdır” ifadelerini kullandı.