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        Bursa'da dolu; sürücüler zor anlar yaşadı

        BURSA'nın Kestel ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:15
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        Bursa'da dolu; sürücüler zor anlar yaşadı
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel'in Ümitalan rampasında etkili olan dolu, yaklaşık 20 dakika sürdü. Dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, yağışın etkisini yitirmesini bekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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