Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. İddiaya göre, D.K. idaresindeki 16 S 3255 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan B.G. idaresindeki 06 HNJ 26 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü park halinde olan hafif ticari araç ile servise minibüsüne çarptı. Kamyonet ise metro alt geçidine çarparak durabildi.

Kazada, D.K., B.G. ve kamyonette yolcu konumunda bulunan E.N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği çalışmanın ardından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.