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        Muhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan kavgada sanıklar için 4,5 yıla kadar hapis istemi

        BURSA'damuhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan sopalı, bıçaklı kavgaya 1'i kadın 3 kişi hakkında 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:15
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        Muhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan kavgada sanıklar için 4,5 yıla kadar hapis istemi
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        BURSA'damuhtarlıkta çıkıp, sokağa taşan sopalı, bıçaklı kavgaya 1'i kadın 3 kişi hakkında 4,5'er yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

        Yıldırım ilçesinde 2023 yılında meydana gelen olayda, Samanlı Mahallesi'nde yaşayan E.I. (34), iddiaya göre aralarında husumet bulunan muhtar M.G. (38) ile muhtarlıkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya yakınlar da dahil oldu. Kavgada 2 kişi sopayla, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan E.K. isimli kadın, A.I. ve C.D. yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma tamamlandı. 3 kişi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Silahla basit yaralama' suçundan dava açıldı. Her sanık için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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