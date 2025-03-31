Bursa'da kayıp olarak aranıyordu, parkta cansız bedeni bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan Hüseyin Keskin'in (33) bir parkta cansız bedeni bulundu.

Bugün saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi. Kayıp başvurusu üzerine 4 gündür aranan Keskin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.