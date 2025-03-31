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        Bursa'da kayıp olarak aranıyordu, parkta cansız bedeni bulundu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan Hüseyin Keskin'in (33) bir parkta cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:10
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        Bursa'da kayıp olarak aranıyordu, parkta cansız bedeni bulundu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olan Hüseyin Keskin'in (33) bir parkta cansız bedeni bulundu.

        Bugün saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kimlik tespitinde ölen kişinin, 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi. Kayıp başvurusu üzerine 4 gündür aranan Keskin'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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