Bursa'da bir AVM'de iki grup arasındaki kavga kamerada

BURSA’da bir alış veriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. AVM’de bulunanları endişelendiren kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki bir AVM’de meydana geldi. AVM’nin yemek yenilen katında gençlerin oluşturduğu iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Alış veriş için gelen aileler panik ve korku içerisinde bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, aralarında kadınların da bulunduğu gruba güvenlik güçleri ile çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kavga güçlükle sonlandırılırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Bazı kişilerin tekme ve yumruk darbeleriyle hafif şekilde yaralandığı kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.