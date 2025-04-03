Bursa'da taraftar kavgası kamerada

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir mekanda, dün akşam saatlerinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray maçı sonrası taraftarlar tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taraftarlar güçlükle ayrıldı.

BURSA'nınYıldırım ilçesinde Galatasaray ile Fenerbahçe tarafları arasında çıkan kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

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