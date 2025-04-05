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        Evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki ağabeyi Efe öldü, diğer kardeşleri yaralandı

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile ağabeyi 4 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Enes Durmuş yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 02:01 Güncelleme: 05.04.2025 - 02:05
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        Evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki ağabeyi Efe öldü, diğer kardeşleri yaralandı
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        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile ağabeyi 4 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Enes Durmuş yaralandı.

        Yangın, saat 22.45 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Burak ve Eylem Durmuş çiftinin çocukları Sevginur ile Efe Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin diğer çocukları Enes Durmuş’un ise yaralandığı tespit edildi. Enes Durmuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocukların cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Öte yandan çocuklarının anne- babasının olay sırasında evde olup olmadıkları henüz öğrenilemezken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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