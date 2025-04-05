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        Esnafın da dahil olduğu kavgayı polis, havaya ateş ederek ayırdı

        BURSA'nınGürsu ilçesinde iş yeri sahibi ile eski çalışan arasında çıkıp, esnafın da dahil olduğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 05.04.2025 - 15:40
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        Esnafın da dahil olduğu kavgayı polis, havaya ateş ederek ayırdı
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        BURSA'nınGürsu ilçesinde iş yeri sahibi ile eski çalışan arasında çıkıp, esnafın da dahil olduğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, tarafları havaya ateş ederek uyardı.

        Olay, 30 Mart'ta saat 15.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde bulunan dönerciden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen E.E. (20), iddiaya göre alacaklarını tahsil etmek için 3 arkadaşı ile eski iş yerine gitti. İş yeri sahibi S.K. ile E.E. arasında tartışma çıktı. Çevredeki esnafın da dahil olması ile kavga büyüdü. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri havaya ateş açarken, şüpheliler gözaltına alındı. Taraflar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmazken, kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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