Bursa'da 2 kardeşin öldüğü yangında detaylar ortaya çıktı (2)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Sevgi Nur ile ağabeyi Enes Durmüş'ün cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınıp, Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'ne getirildi. 2 kardeşin cenaze namazı, cenaze aracından indirilmeden kılındı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in de katıldığı cenaze namazında aile ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından 2 kardeş, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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