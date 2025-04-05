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        Bursa'da 2 kardeşin öldüğü yangında detaylar ortaya çıktı (2)

        İKİKARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Sevgi Nur ile ağabeyi Enes Durmüş'ün cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınıp, Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:05
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        Bursa'da 2 kardeşin öldüğü yangında detaylar ortaya çıktı (2)
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        İKİKARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Sevgi Nur ile ağabeyi Enes Durmüş'ün cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınıp, Yenişehir ilçesi Demirboğa Mahallesi'ne getirildi. 2 kardeşin cenaze namazı, cenaze aracından indirilmeden kılındı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in de katıldığı cenaze namazında aile ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından 2 kardeş, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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