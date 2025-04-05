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        Bursaspor Basketbol - Beşiktaş: 91-121

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Tolga EdisBURSASPOR: Julius 14, Michineau 8, Grantham 15, Sharma 13, Mutaf 10, Brown 6, Ömer Utku Al 7, Vladimir 12, Berkan Candan 6BEŞİKTAŞ: Mathews 13, Needham 24, Berk Uğurlu 21, Sleva 20, Terry 6, Allman 20, Plavsic 6, Yiğit Arslan 3, Conor 8, Ahmet Ata Özbek1'İNCİ PERİYOT: 24-27DEVRE:40-613'ÜNCÜ PERİYOT: 67-945 FAUL: 30.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 23:23 Güncelleme: 05.04.2025 - 23:30
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        Bursaspor Basketbol - Beşiktaş: 91-121
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Tolga Edis

        BURSASPOR: Julius 14, Michineau 8, Grantham 15, Sharma 13, Mutaf 10, Brown 6, Ömer Utku Al 7, Vladimir 12, Berkan Candan 6

        BEŞİKTAŞ: Mathews 13, Needham 24, Berk Uğurlu 21, Sleva 20, Terry 6, Allman 20, Plavsic 6, Yiğit Arslan 3, Conor 8, Ahmet Ata Özbek

        1’İNCİ PERİYOT: 24-27

        DEVRE:40-61

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-94

        5 FAUL: 30.23 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a, 121-91 mağlup oldu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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