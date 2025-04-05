Bursaspor Basketbol - Beşiktaş: 91-121
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Tolga EdisBURSASPOR: Julius 14, Michineau 8, Grantham 15, Sharma 13, Mutaf 10, Brown 6, Ömer Utku Al 7, Vladimir 12, Berkan Candan 6BEŞİKTAŞ: Mathews 13, Needham 24, Berk Uğurlu 21, Sleva 20, Terry 6, Allman 20, Plavsic 6, Yiğit Arslan 3, Conor 8, Ahmet Ata Özbek1'İNCİ PERİYOT: 24-27DEVRE:40-613'ÜNCÜ PERİYOT: 67-945 FAUL: 30.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Özlem Yalman, Tolga Edis
BURSASPOR: Julius 14, Michineau 8, Grantham 15, Sharma 13, Mutaf 10, Brown 6, Ömer Utku Al 7, Vladimir 12, Berkan Candan 6
BEŞİKTAŞ: Mathews 13, Needham 24, Berk Uğurlu 21, Sleva 20, Terry 6, Allman 20, Plavsic 6, Yiğit Arslan 3, Conor 8, Ahmet Ata Özbek
1’İNCİ PERİYOT: 24-27
DEVRE:40-61
3’ÜNCÜ PERİYOT: 67-94
5 FAUL: 30.23 Mathews (Beşiktaş Fibabanka)
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a, 121-91 mağlup oldu.
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