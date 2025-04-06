BUDO deniz otobüsünde yangın: 4 yolcu dumandan etkilendi (2)

BURSABÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Mudanya ilçesinde bugün saat 19.30 sıralarında, Eminönü-Mudanya seferini gerçekleştiren Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait Yıldırım Beyazıt isimli deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan küçük çaplı yangınla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada deniz otobüsünün makine dairesinde yaşanan teknik zorlanma nedeniyle küçük çaplı yangın çıktığı belirtilerek, “Yangına, gemi personelimiz tarafından anında müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır. Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.