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        2 köpeğiyle çıktığı yürüyüşten dönmeyince arama çalışması başlatıldı (2)

        36SAAT SONRA GERİ DÖNDÜBursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çöreler Mahallesi'nde cumartesi sabahı saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 02:25 Güncelleme: 07.04.2025 - 02:30
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        2 köpeğiyle çıktığı yürüyüşten dönmeyince arama çalışması başlatıldı (2)
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        36SAAT SONRA GERİ DÖNDÜ

        Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çöreler Mahallesi'nde cumartesi sabahı saat 10.00 sıralarında iki köpeğiyle birlikte yürüyüş yapmak üzere ormana giden Yusuf İlçiçek evine döndü. jandarma, AFAD ve İHH ekiplerinden oluşan 50 kişilik arama ekibi ve arama-kurtarma köpeğiyle yapılan çalışmalar sürerken İlçiçek, yaklaşık 36 saat sonra bir köpeğiyle birlikte evine geri geldi. Yürüyüşe çıkarken yanında bulunan ekmek ile beslenme ihtiyacını karşıladığı öğrenilen Yusuf İlçiçek’in geceyi de ormanda geçirdiği öğrenildi. Köpeklerden birini yolda kaybettiğini belirten İlçiçek7in yapılan sağlık kontrolün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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