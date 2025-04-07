Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

        BURSA'da yaşayan Ahmet Berksun (59), her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına gidiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor
        ABONE OL

        BURSA’da yaşayan Ahmet Berksun (59), her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına gidiyor. Sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satan Berksun’u, diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Ahmet Berksun, çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınıyor.

        Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Ahmet Berksun, 5 yıl önce, Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya taşınıp, simit satmaya başladı. Aslen Çorumlu olan ve 3 yıldır her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına giden Berksun, sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satıyor. Berksun’u diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Şık tarzıyla hem çarşı esnafının hem de müşterilerinin ilgisini çeken Berksun, sıcak diyalogları ve güler yüzüyle de takdir ediliyor.

        ‘UNLU MAMUL İŞİYLE UĞRAŞAN HERKESİN DÜZENLİ BİR GİYİME İHTİYACI VAR’

        Hijyen konusunda titiz davranan ve eldivenle tuttuğu simitleri, müşterilerine ikram eden Berksun, sadece kış aylarında değil, yaz sıcağında da tarzından ve dış görünüşünden taviz vermeyerek, takım elbisesi ve kravatıyla, çarşı çarşı dolaşıp simit satıyor. Hijyen ve şıklık konularında sektörde fark yaratmayı amaçlayan Berksun, mesleğine verdiği önemi toplumsal bir ihtiyacı karşılamak olarak değerlendiriyor. Çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınan Ahmet Berksun, her işte bir öncüye ihtiyacın olduğunu dile getirerek, “Ben de simit dünyasında öncülük yapmayı düşündüm. Buna da toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence temizliğin ön planda olması gerekli. Sadece sokak simitçilerinde değil, simit saraylarında bile böyle kıyafetlerin düzgün olması ve müşteriye özenli hareket edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Unlu mamul işiyle uğraşan herkesin düzenli bir giyime ihtiyacı var” dedi.

        ‘HİJYENE ÖNEM VERMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM’

        Meslektaşlarına tavsiyelerde de bulunan Ahmet Berksun, sokakta simit satan ve simitçi dükkanlarında çalışanların da müşteriyle ilgilenirken kılık kıyafetlerinin düzgün olması ve takım elbise giymesi gerektiğini belirterek, “Ayrıca hijyene önem vermelerini tavsiye ediyorum. Ben bir sokak simitçisi olarak bunlara dikkat ediyorsam, onların da dikkat etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "İsrail işgal ettiği bölgeye turistik tur düzenleyecek" iddiası
        "İsrail işgal ettiği bölgeye turistik tur düzenleyecek" iddiası
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı

        Benzer Haberler

        Oğlunun isteğiyle başladığı okçuluk sporunda antrenör oldu
        Oğlunun isteğiyle başladığı okçuluk sporunda antrenör oldu
        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Dedesinden öğrenip ürettiği kemençeyle, İznik Gölü'ndeki çekilmeye ağıt yak...
        Dedesinden öğrenip ürettiği kemençeyle, İznik Gölü'ndeki çekilmeye ağıt yak...
        Bursa'da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi
        Bursa'da kaçak 47 cep telefonu ele geçirildi
        2 köpeğiyle çıktığı yürüyüşten dönmeyince arama çalışması başlatıldı (2)
        2 köpeğiyle çıktığı yürüyüşten dönmeyince arama çalışması başlatıldı (2)
        Bursa'da restoranın kazan dairesindeki patlama hasara yol açtı
        Bursa'da restoranın kazan dairesindeki patlama hasara yol açtı