'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

BURSA’da yaşayan Ahmet Berksun (59), her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına gidiyor. Sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satan Berksun’u, diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Ahmet Berksun, çevresinde ‘kravatlı simitçi’ olarak tanınıyor.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Ahmet Berksun, 5 yıl önce, Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya taşınıp, simit satmaya başladı. Aslen Çorumlu olan ve 3 yıldır her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına giden Berksun, sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satıyor. Berksun’u diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Şık tarzıyla hem çarşı esnafının hem de müşterilerinin ilgisini çeken Berksun, sıcak diyalogları ve güler yüzüyle de takdir ediliyor.

‘UNLU MAMUL İŞİYLE UĞRAŞAN HERKESİN DÜZENLİ BİR GİYİME İHTİYACI VAR’