Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı (2)

Bursa'da, bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Ali Arda Balkan'ın, kazada yaralanan 3 arkadaşıyla birlikte eğlence mekanından evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi. İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan Balkan, ilçedeki Kulaca Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.