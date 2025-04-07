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        2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

        BURSA'da, 2 katlı binanın çatı katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:05
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        2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
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        BURSA'da, 2 katlı binanın çatı katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Akın Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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