Polisten kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil durağa çarptı

Gözaltına alınan, ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirtilen sürücü Faruk C.’ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Drift atmak' suçlarından toplam 65 bin 161 lira cezai işlem uygulandı.

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