TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Karsak virajında meydana geldi. Kubilay Öcalır’ın kontrolünü yitirdiği 16 BHG 438 plakalı hafif ticari araç, virajda önünde ilerleyen Lokman G. (54) idaresindeki 16 MEU 64 plakalı TIR’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Öcalır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kubilay Öcalır’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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