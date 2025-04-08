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        TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kubilay Öcalır (25) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:15
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        TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde TIR’a çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Kubilay Öcalır (25) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu Karsak virajında meydana geldi. Kubilay Öcalır’ın kontrolünü yitirdiği 16 BHG 438 plakalı hafif ticari araç, virajda önünde ilerleyen Lokman G. (54) idaresindeki 16 MEU 64 plakalı TIR’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Öcalır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kubilay Öcalır’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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