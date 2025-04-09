Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Otopark çalışanı, silahlı saldırıda yaralandı

        BURSA'da, otopark çalışanı, motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otopark çalışanı, silahlı saldırıda yaralandı
        ABONE OL

        BURSA'da, otopark çalışanı, motosikletli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokak'ta meydana geldi. Otoparkın önüne motosikletle gelen şüpheliler, tabancayla 10 el ateş açıp, uzaklaştı. Mermilerin isabet ettiği otopark çalışanı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan Polis Haftası mesajı
        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'dan Polis Haftası mesajı
        Otopar çalışanı, silahlı saldırıda yaralandı
        Otopar çalışanı, silahlı saldırıda yaralandı
        4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
        4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
        Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yılı etkinliklerle kutlanacak
        Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yılı etkinliklerle kutlanacak
        İnegöllü mobilyacılardan "Aile Yılı"na özel indirim hazırlığı
        İnegöllü mobilyacılardan "Aile Yılı"na özel indirim hazırlığı
        Bursa'da otopark çalışanı silahlı saldırıda yaralandı
        Bursa'da otopark çalışanı silahlı saldırıda yaralandı