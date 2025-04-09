Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu istikametindeki Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aniden yola çıkan boğa, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bir süre duran trafik, bazı sürücülerin araçlarından inip boğayı yol kenarına yönlendirmesiyle açıldı. O anlar, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

BURSA'da otobana çıkan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı. Boğa, araçlarından inen sürücülerin müdahalesiyle yol kenarına alınırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.