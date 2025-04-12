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        Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 01:50 Güncelleme: 12.04.2025 - 01:55
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        Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu
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        BURSA’nın Yenişehir ilçesinde E.Y. (20), tartıştığı Çağlar V.’yi (26) tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kırsal Barcın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.Y. ile Çağlar V. arasında telefonda bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Barcın Mahallesi Yolu’nda buluşan ikilinin tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada E.Y., yanında bulunan tabancayla Çağlar V.’ye ateş etti. Çağlar V. sol bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çağlar V.’nin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine elen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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