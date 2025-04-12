Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Üreticiler meyve ağaçlarını yaktıkları ateşlerle soğuktan koruyor

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde meyve üreticileri, gece yaşanan zirai don olayına karşı yeni çiçek açan meyve ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerinde ateş yakıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üreticiler meyve ağaçlarını yaktıkları ateşlerle soğuktan koruyor
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde meyve üreticileri, gece yaşanan zirai don olayına karşı yeni çiçek açan meyve ağaçlarının zarar görmemesi için bahçelerinde ateş yakıyor.

        İnegöl ilçesinde 140 bin dekar alanda meyve yetiştiren çiftçiler, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle meyve ağaçlarını eski bir gelenek olarak bilinen, bahçelerinde ateş yakarak korumaya çalışıyor. Nisan ayında yaşanan soğuk ve kar yağışının en fazla meyve üreticisini etkilediğini söyleyen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Geçtiğimiz akşam yaşanan zirai don olayı yeni çiçek açan elma, armut, kiraz, ceviz, şeftali gibi meyve ağaçlarının zarar görmesine neden oldu. Önümüzdeki 2 gün için de soğuk havanın etkili olacağı açıklanıyor. Bizler de bahçelerimizde bulunan çiçek açan meyve ağalarını, eski bir gelenek olan ateş yakma yöntemiyle korumaya çalışıyoruz. Başka çaremiz yok. Meyve üreticileri, 'Ne kurtarırsam kar mantığı' ile böyle bir şey yapıyor. Allah beterinden korusun. Tüm ağaçlar çiçek açtı. Eskiden bahçelerde saman yakılırdı, şimdi lastik yakılıyor. Bu şekilde korumaya çalışıyorlar. Bazı vatandaşlar, yükselen duman ve alevleri görünce yangın çıktığını sanıp itfaiyeye haber veriyorlar" diye konuştu.

        Elma bahçesinde ateş yakan bahçe sahibi Ahmet Kocaçepel, "Geçtiğimiz akşam bahçelerimiz hasar gördü. Kalan çiçekleri de korumak için böyle bir yöntem yaptık. Eski bir gelenektir zaten ateş yakmak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        'Beyaz cennet' 2,5 ayda 793 bin 268, 9 günlük bayram tatilinde 25 bin 395 t...
        'Beyaz cennet' 2,5 ayda 793 bin 268, 9 günlük bayram tatilinde 25 bin 395 t...
        Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde rengarenk evler beyaz örtüyle kaplandı
        Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde rengarenk evler beyaz örtüyle kaplandı
        Bursa'da Türk Halk Müziği konseri
        Bursa'da Türk Halk Müziği konseri
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı...
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı...
        Bursa'da "Tanrının Üç Yüzü" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Tanrının Üç Yüzü" tiyatro oyunu sahnelendi