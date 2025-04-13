1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediye Spor: 3-0
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Saldıraner, Sadettin Ebrar Balcı 1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Alper Kadir Duruk, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Mehmet Bağlı (Dk.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Saldıraner, Sadettin Ebrar Balcı
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Alper Kadir Duruk, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Mehmet Bağlı (Dk. 66 Furkan Özdemir), Doğanay Kılıç (Dk. 79 Berat Dadak) , Ökkeş Karaoğlu (Dk. 87 Ömer Turan Görgüç), Erdal Kaya, Muhammed Emin Bektaş (Dk.80 Azat Çakar), Erkan Şentürk (Dk. 81 İbrahim Demir), Talha Yünkuş
VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR: Altan Polat, Ahmet Çelik (Dk. 46 İbrahim Yakup İnal), Tamer Aşık, Mehmet Bavver Özbahçeci (Dk. 62 Mehmet Ali Akın), Seyit Ahmet Altın, Şeyhmus Aksu, Mustafa Aydın (Dk. 76 Mustafa Yorulmaz), Musa Bulut, Alparslan Fidan (Dk. 61 Muhammed Hasan Yıldırım), Mehmet Halil Daniş (Dk. 77 Hamza İpekçi), Mert Efe Çölbeyi
GOLLER: Dk. 39-56 Erkan Şentürk, Dk. 73 Ömer Şahbaş (1923 Mustafakemalpaşaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı, Ökkeş Karaoğlu (1923 Mustafakemalpaşaspor), Ahmet Çelik, Mert Efe Çölbeyi (Viranşehir Belediye Spor)
3’üncü Lig 28’inci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Viranşehir Belediye Spor’u 3-0 mağlup etti.
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