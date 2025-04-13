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        1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediye Spor: 3-0

        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Saldıraner, Sadettin Ebrar Balcı 1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Alper Kadir Duruk, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Mehmet Bağlı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:40 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:45
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        1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediye Spor: 3-0
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        STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu

        HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Mehmet Saldıraner, Sadettin Ebrar Balcı

        1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mertcan Babat, Alper Kadir Duruk, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Mehmet Bağlı (Dk. 66 Furkan Özdemir), Doğanay Kılıç (Dk. 79 Berat Dadak) , Ökkeş Karaoğlu (Dk. 87 Ömer Turan Görgüç), Erdal Kaya, Muhammed Emin Bektaş (Dk.80 Azat Çakar), Erkan Şentürk (Dk. 81 İbrahim Demir), Talha Yünkuş

        VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR: Altan Polat, Ahmet Çelik (Dk. 46 İbrahim Yakup İnal), Tamer Aşık, Mehmet Bavver Özbahçeci (Dk. 62 Mehmet Ali Akın), Seyit Ahmet Altın, Şeyhmus Aksu, Mustafa Aydın (Dk. 76 Mustafa Yorulmaz), Musa Bulut, Alparslan Fidan (Dk. 61 Muhammed Hasan Yıldırım), Mehmet Halil Daniş (Dk. 77 Hamza İpekçi), Mert Efe Çölbeyi

        GOLLER: Dk. 39-56 Erkan Şentürk, Dk. 73 Ömer Şahbaş (1923 Mustafakemalpaşaspor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı, Ökkeş Karaoğlu (1923 Mustafakemalpaşaspor), Ahmet Çelik, Mert Efe Çölbeyi (Viranşehir Belediye Spor)

        3’üncü Lig 28’inci hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Viranşehir Belediye Spor’u 3-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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