Emre Berat Fırat: Hedefim A Milli Takım'da oynamak

EFELER Ligi Voleybol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen smaçör Emre Berat Fırat en büyük hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Kariyerine 2010 yılında Es Voleybol Spor Kulübü'nde başlayan Emre Berat Fırat takıma smaçör Olarak katıldı. 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Efe bu sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor’da tamamladı. Emre Berat Fırat kariyeri hakkında şu ifadeleri kullandı, “Hedefim ülkem İçin milli forma altında mücadele etmek. Bu şanlı formayı giymek için elimden gelenin en iyisini yapmak içi sahaya çıkıyorum. En büyük hayalim milli takım forması giymek. İyi bir sezon geçirdim. Takımım için elimden geleni yaptım, artık milli forma için de mücadele edeceğim" dedi.