Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Emre Berat Fırat: Hedefim A Milli Takım'da oynamak

        EFELER Ligi Voleybol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen smaçör Emre Berat Fırat en büyük hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 23:10 Güncelleme: 13.04.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emre Berat Fırat: Hedefim A Milli Takım'da oynamak
        ABONE OL

        EFELER Ligi Voleybol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor forması giyen smaçör Emre Berat Fırat en büyük hedefinin A Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyledi. Kariyerine 2010 yılında Es Voleybol Spor Kulübü'nde başlayan Emre Berat Fırat takıma smaçör Olarak katıldı. 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Efe bu sezonu Bursa Büyükşehir Belediyespor’da tamamladı. Emre Berat Fırat kariyeri hakkında şu ifadeleri kullandı, “Hedefim ülkem İçin milli forma altında mücadele etmek. Bu şanlı formayı giymek için elimden gelenin en iyisini yapmak içi sahaya çıkıyorum. En büyük hayalim milli takım forması giymek. İyi bir sezon geçirdim. Takımım için elimden geleni yaptım, artık milli forma için de mücadele edeceğim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursaspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
        Bursaspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
        Karacabey Belediyespor - Vanspor FK : 1-0
        Karacabey Belediyespor - Vanspor FK : 1-0
        Bursaspor, 3'üncü Lig'de şampiyonluğunu ilan etti
        Bursaspor, 3'üncü Lig'de şampiyonluğunu ilan etti
        Hopaspor-Bursaspor: 1-2
        Hopaspor-Bursaspor: 1-2
        1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediye Spor: 3-0
        1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediye Spor: 3-0