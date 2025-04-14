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        TOFAŞ- Fenerbahçe Beko: 88-89

        SALON: TofaşHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluTOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür CengizFENERBAHÇE BEKO: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, Mccollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 151'İNCİ PERİYOT: 29-23DEVRE: 53-383'ÜNCÜ PERİYOT: 69-57TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 89-88 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 01:10 Güncelleme: 14.04.2025 - 01:15
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        TOFAŞ- Fenerbahçe Beko: 88-89
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        SALON: Tofaş

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür Cengiz

        FENERBAHÇE BEKO: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, Mccollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 15

        1’İNCİ PERİYOT: 29-23

        DEVRE: 53-38

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-57

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 25’inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko’ya 89-88 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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