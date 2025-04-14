TOFAŞ- Fenerbahçe Beko: 88-89
SALON: TofaşHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluTOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür CengizFENERBAHÇE BEKO: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, Mccollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 151'İNCİ PERİYOT: 29-23DEVRE: 53-383'ÜNCÜ PERİYOT: 69-57TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 89-88 mağlup oldu.
SALON: Tofaş
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 13, Perez 7, Obrien 2, Reed 18, Pasecniks 11, Trifunovic 17, Tolga Geçim 5, Bankston 15, Özgür Cengiz
FENERBAHÇE BEKO: Colson 9, Hall 13, Metecan Birsen 13, Zagars 5, Sertaç Şanlı 7, Biberovic 3, Baldwin 19, Melli 3, Mccollum 2, Birch, Melih Mahmutoğlu 15
1’İNCİ PERİYOT: 29-23
DEVRE: 53-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 69-57
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nin 25’inci haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko’ya 89-88 mağlup oldu.
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