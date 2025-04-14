4'ü çocuk, 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada

İnegöl-Bursa kara yolunda 4’ü çocuk, 6 kişinin motosikletle yolculuk yaptığı anlar, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, çocuklardan 2’sinin motosikleti kullanan kişinin önünde, birinin kadının kucağında, diğerinin de en arkada oturduğu görüldü.

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