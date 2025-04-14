Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Verilmeyecek hesabımız yok

        BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın, kendisi hakkında görevi ve güveni kötüye kullanıp, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Verilmeyecek hesabımız yok
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın, kendisi hakkında görevi ve güveni kötüye kullanıp, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, “Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Şimdi Bursaspor şampiyon oldu, kent birleşti diye mi? Savcılığa gidiyorsunuz. Buyurun gidin. Verilmeyecek hesabımız yok” dedi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kenti ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi kasasından 1 milyon 409 bin 805 lira tutarındaki resmi belgeli harcamayla ilgili yaptığı suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi’ndeki Kent Lokantası’nın açılış töreninde konuşan Bozbey, “Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bursaspor şampiyon oldu mu? Yıllarca koltuklarda oturanlar Bursaspor’u niye küme düşürdünüz? Niye destek vermediniz? Niye sahip çıkmadınız? Şimdi Bursaspor şampiyon oldu, kent birleşti diye mi? Savcılığa gidiyorsunuz? Buyurun gidin. Verilmeyecek hesabımız yok. Biz Bursa için, Bursalılar için, Bursaspor için bugüne kadar ne yaptıysak helal olsun. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hizmetlerimizi de nerede ihtiyaç varsa orada yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
        Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off şampiyonluk etabı
        Motosiklet kazasında ölen İsmail, toprağa verildi
        Motosiklet kazasında ölen İsmail, toprağa verildi
        4'ü çocuk, 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
        4'ü çocuk, 6 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu kamerada
        İnegöl'de kırsal mahallelere yangın tankerleri teslim edildi
        İnegöl'de kırsal mahallelere yangın tankerleri teslim edildi
        Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
        Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
        AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey hak...
        AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey hak...