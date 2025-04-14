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        Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, arkasındaki yolcu kaçtı; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkasında bulunan kişi ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:20
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        Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, arkasındaki yolcu kaçtı; o anlar kamerada
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanırken, arkasında bulunan kişi ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza saat 16.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Recep K. (81) yönetimindeki 16 ADB 826 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan İlker B.’nin (20) kullandığı 34 KFR 287 plakalı motosiklete yandan çarptı. Motosikletin yolcu olarak bulunan kişi otomobilin üzerine düştü. Devrilen motosiklet ise yaklaşık 10 metre sürüklenirken, üzerinden düşen sürücü yola savruldu. Kazanın ardından otomobilin üzerine düşen yolcu olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlker B. ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarptığı motosikletin sürüklendiği, sürücü yere düşerken, otomobilin ön kaputunun üstüne düşen yolcunun, ayağa kalkıp olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsünün, olayın şokuyla bir iş yerinin önüne oturduğu anlar da görüntülere yansıdı.

        Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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