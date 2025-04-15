Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ölü yavru yunus balığı sahile vurdu

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde ölü yavru yunus balığı kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölü yavru yunus balığı sahile vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’nın Gemlik ilçesinde ölü yavru yunus balığı kıyıya vurdu. Ölü yavru balık, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından incelemeye alındı.

        Gemlik ilçesinde, sahile ölü yavru yunus balığı vurdu. Denizde rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya kadar sürüklendiği sanılan yunusun orkinos olduğu düşünülürken, balıkçılardan alınan bilgiye göre, yavru yunus balığı olduğu, farklı zamanlarda benzer durumların yaşandığı öğrenildi. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner hizmetleri ölü yavru yunus balığını incelemeye aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti
        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti
        İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı
        İnegöl Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı
        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: En çok ihracat gerçekleştiren ülkeler aras...
        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: En çok ihracat gerçekleştiren ülkeler aras...
        Evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı
        Evini kundakladı, yangını izlerken yakalandı
        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti
        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti'den istifa etti
        Karacabey'de trafik ekiplerinden motosikletlilere denetim
        Karacabey'de trafik ekiplerinden motosikletlilere denetim