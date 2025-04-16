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        Kuyumcu, silahlı soygun girişimini 'şaka' sandı; şüpheli ateş edip kaçtı

        BURSA'da, silahlı soygun girişimini şaka sanan kuyumcu, elinde tabancayla dükkana girip önüne çanta atan şüpheliye, 'Şaka yapma' diye bağırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:37 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:40
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        Kuyumcu, silahlı soygun girişimini 'şaka' sandı; şüpheli ateş edip kaçtı
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        BURSA'da, silahlı soygun girişimini şaka sanan kuyumcu, elinde tabancayla dükkana girip önüne çanta atan şüpheliye, ‘Şaka yapma’ diye bağırdı. Şüphelinin 1 el ateş ettikten sonra kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Fatih A.'ya ait dükkana gelen şapkalı bir kişi, selam verip içeri girdikten sonra elindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrulttu. Fatih A.’nın önüne altınları doldurması için çanta atan şüpheli, ‘Boşalt kasayı’ dedi. Fatih A., şüpheliye ‘Şaka yapma’ diye bağırdı. İş yeri sahibinin bağırması üzerine tedirginlik yaşayan şüpheli, 1 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Kurşun, tezgahın üzerindeki para sayma makinesine isabet ederken, o anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin panik butonuna basmasıyla, adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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