Otomobil, halı yıkama dükkanının camı ve demirlerine çarptı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Alanyurt-İnegöl yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Osman Y., kullandığı 16 EHZ 27 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki halı yıkama dükkanının camına ve demir korkuluklarına çarptı. Yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, savrulan otomobilin yol kenarındaki iş yerine daldığı anlar yer aldı. Çevredeki esnafın sürücünün yardımına koştuğu anlar da görüntüye yansıdı.

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