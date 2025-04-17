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        Bursa'da bir evde çıkan yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangından alevler kısa sürede bitişiğindeki iki eve de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 02:11 Güncelleme: 17.04.2025 - 02:11
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        Bursa'da bir evde çıkan yangın bitişikteki 2 eve de sıçradı
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        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangından alevler kısa sürede bitişiğindeki iki eve de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 evde hasar meydana geldi.

        Yangın gece yarısı Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple bir evde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki iki eve de sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenli önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 3 evde de hasar meydana geldi. İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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