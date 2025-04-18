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        Traktörün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletle dolaşırken traktörün çarptığı 6 yaşındaki Muhammed A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:15
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        Traktörün çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisikletle dolaşırken traktörün çarptığı 6 yaşındaki Muhammed A., yaralandı.

        Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bisikletiyle gezen Suriyeli uyruklu Muhammed A.’ya, Hamza Y. (34) yönetimindeki 16 KHP 62 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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