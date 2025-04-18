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        15 yaşındaki çocuk 65 yaşındaki adamı tabancayla yaraladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı Nadir C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:40
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        15 yaşındaki çocuk 65 yaşındaki adamı tabancayla yaraladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı Nadir C.’yi (65) tabancayla ateş ederek bacağından yaralayıp olay yerinden kaçan yabancı uyruklu S.A.Ö. (15), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Kavak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu S.A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle sokak üzerinde tartıştığı Nadir C. ile kavga etmeye başladı. S.Ö.A., yaşanan arbede sırasında yanında bulunan tabancayla Nadir C.'yi hedef alarak defalarca ateş açtı. Nadir C., sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nadir C., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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