15 yaşındaki çocuk, yanında çalıştığı ayakkabı tamircisini, parasını vermediği için vurmuş (2)
TUTUKLANDIBursa'nınİnegöl ilçesinde, tartıştığı Nadir C.
TUTUKLANDI
Bursa'nınİnegöl ilçesinde, tartıştığı Nadir C.'yi tabancayla bacağından yaralayan S.A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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