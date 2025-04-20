Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 01:48 Güncelleme: 20.04.2025 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı otomobil, İnegöl girişine geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da kömür yüklü kamyonda yangın
        Malatya'da kömür yüklü kamyonda yangın
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        Merz: Almanya tekrardan sorumluluk üstlenecek
        Merz: Almanya tekrardan sorumluluk üstlenecek
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!

        Benzer Haberler

        Bursa Uludağ Üniversitesinden Diplomasi Simülasyonu etkinliğiyle ilgili idd...
        Bursa Uludağ Üniversitesinden Diplomasi Simülasyonu etkinliğiyle ilgili idd...
        Dernek lokalinde alacak verecek kavgasında bıçakla ağır yaralandı
        Dernek lokalinde alacak verecek kavgasında bıçakla ağır yaralandı
        Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol: 68-89
        Bursaspor - Büyükçekmece Basketbol: 68-89
        15 yaşındaki çocuk, yanında çalıştığı ayakkabı tamircisini, parasını vermed...
        15 yaşındaki çocuk, yanında çalıştığı ayakkabı tamircisini, parasını vermed...
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı