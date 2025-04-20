Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da son 3 yıl 9 ayda meydana gelen 9 eğitim uçağı kazasında, 6 kişi öldü 5 kişi yaralandı

        TÜRKİYE'de sivil havacılığın merkezi olarak bilinen Bursa'da, son 3 yıl 9 ayda tek motorlu 9 eğitim uçağının karıştığı kazalarda 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da son 3 yıl 9 ayda meydana gelen 9 eğitim uçağı kazasında, 6 kişi öldü 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRKİYE’de sivil havacılığın merkezi olarak bilinen Bursa'da, son 3 yıl 9 ayda tek motorlu 9 eğitim uçağının karıştığı kazalarda 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

        Yenişehir Havalimanı'ndan, 16 Nisan’da A210 tipi Ultra Light uçakla solo öğrenci uçuşu için havalanan pilot O.A., Yenişehir ilçesi kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki tarlaya iddiaya göre, yaşanan teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Pilotun yara almadığı olay sonrası uçak, tamir ve bakımının yapılması için Yenişehir Havalimanı'na getirilirken, gözler bir kez daha kentteki uçak kazalarına çevrildi. Toplam 10 uçuş okulu ve sivil uçuşlara açık 2 havaalanı ile Türkiye’de sivil havacılığın merkezi olan Bursa’da, son 3 yıl 9 ay içinde 9 eğitim uçağı kaza yaptı. Tek motorlu 9 eğitim uçağının karıştığı uçak kazalarında, pilot Furkan Otkum (27), öğrenci pilot Murat Avşar (31), Havacılık Derneği Başkanı Pilot Hakan Köksal (54), yolcu Burcu Sağlam (22), eğitmen Pilot Ünal Aster (61) ve pilot adayı Emir Gülal Nalcı (42) yaşamını yitirirken, aralarında pilotlar ve öğrencilerinde bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        HAVAALANINA 500 METRE MESAFE KALA DÜŞTÜ: 2 YARALI

        Bu kazalardan ilki 29 Haziran 2021’de meydana geldi. Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’ndan kalkan Cessna 172 tipi eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Bursa Yunuseli Havaalanı’na zorunlu iniş yaptığı sırada, 500 metre yakınındaki meyve bahçesine düştü. Kazada pilot Serkan Ünverdi ile öğrenci Rabia Erdun, hafif yaralandı.

        SOKAĞA DÜŞEN UÇAKTAKİ 2 PİLOT ÖLDÜ

        Bu kazadan 15 ay sonra, 25 Nisan 2022 tarihinde, TC-UTT T2002JF model eğitim uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra havalimanına 500 metre mesafede, bir eve çarpıp sokağa düştü. Uçak alev alırken, sokağa yayılan yakıt nedeniyle park halinde bulunan araçlar da yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, uçağın pilotu Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 ev ile 5 aracın da zarar gördüğü uçak kazası, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        MOTOR ARIZASI YAPAN GYROCOPTER ZEYTİNLİĞE ZORUNLU İNİŞ YAPTI

        Mudanya ilçesinde 17 Eylül 2022 tarihinde turistik gezi için havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu gyrocopter, motor arızası nedeniyle zeytinliğe zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan gyrocopterdeki pilot Erkan Hoş (56) ile yolcu Gökhan Molla (34), kazadan yara almadan kurtuldu.

        DOĞAL GAZ ÇEVRİM SANTRALİNE DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ

        Yunuseli Havaalanı'ndan 1 Aralık 2022 tarihinde saat 13.30 sıralarında hobi amaçlı olarak havalanan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, Sakarya Pamukova ilçesine gitti. Uçak, Pamukova'dan Bursa’ya dönmek üzere havalandıktan yaklaşık yarım saat sonra, Türkiye’nin en büyük 3’üncü santrali olan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali’nin arazisine düştü. Uçağın ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle hava muhalefetine bağlı olarak düştüğü belirtildi. Uçak düşmesiyle alev alırken, kazada iş insanı Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam, hayatını kaybetti.

        EĞİTİM UÇAĞI TARLAYA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

        5 Ocak 2024 tarihinde ise Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hava parkından kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Yenişehir Havaalanı’nda 23 Eylül 2024’te saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada ise öğretmen pilot Ünal Aster ile öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın iniş-kalkış çalışması yaptığı Fenix Havacılık'a ait TC-UDI kuyruk numaralı eğitim uçağı, kalkıştan kısa süre sonra pistin yanındaki boş araziye düştü. Uçağın parçaları piste ve araziye yayılırken, Ünal Aster ile Emir Gülal Nalcı yaşamını yitirdi.

        Kötü hava koşulları ile pilotların dikkatsizliği sonucu yaşanan kazalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Halı sahada gelen ölüm! Bir anda yere yığıldı!
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!

        Benzer Haberler

        Bursa'da trafik ekipleri yapay zeka destekli hız tespit sistemi kullanıyor
        Bursa'da trafik ekipleri yapay zeka destekli hız tespit sistemi kullanıyor
        Paralimpik mili yüzücü Esra, dişleriyle sıkıştırdığı aparatla katıldığı yar...
        Paralimpik mili yüzücü Esra, dişleriyle sıkıştırdığı aparatla katıldığı yar...
        Türkiye'den 3 ayda 673 milyon dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı
        Türkiye'den 3 ayda 673 milyon dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı
        Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Bursa Uludağ Üniversitesinden Diplomasi Simülasyonu etkinliğiyle ilgili idd...
        Bursa Uludağ Üniversitesinden Diplomasi Simülasyonu etkinliğiyle ilgili idd...
        Dernek lokalinde alacak verecek kavgasında bıçakla ağır yaralandı
        Dernek lokalinde alacak verecek kavgasında bıçakla ağır yaralandı